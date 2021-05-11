Госдума почтила минутой молчания память погибших в Казани

Москва, 11 мая. Госдума РФ начала пленарное заседание с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в казанской гимназии.

Ранее сообщалось, что утром 11 мая на школу №175 в Казани было совершено вооруженное нападение. В результате стрельбы погибли семь учащихся и преподаватель.

«В Казани произошла страшная трагедия, в результате стрельбы в школе погибли дети. Давайте почтим память», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования родственникам жертв происшествия.