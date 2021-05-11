Татьяна Лютаева нежно поздравила Агнию Дитковските с днем рождения

Москва, 11 мая. Актриса Агния Дитковските празднует 11 мая свой день рождения. Одной из первых, кто поздравил звезду кино, стала ее мать, артистка Татьяна Лютаева.

Звезда фильма «Виват, гардемарины!» разместила на своей странице в Instagram трогательный пост, посвященный дочери. Девушке в этом году исполнилось 33 года.

Лютаева нежно назвала дочь «своим космосом». Она отметила, что Дитковските «разная, породистая, глубокая, талантливая, умеющая любить и заботиться, не идущая за толпой, слышащая тишину».

«Как говорит твой брат Доминик Раманаускас: «Девушка должна понимать юмор, желательно черный». Вот это тоже есть в тебе, — указала звезда кино. — Как ты впитываешь дар, как ты учишься! Спасибо Леше Серебрякову! Великий партнер! Работать с тобой — подарок, но пока… Я рожаю тебя… С рождением, моя гордость и любовь! Агнюха, Агния, доченька! Будь счастлива!»

Публикацию Лютаева сопроводила несколькими снимками дочери. В частности, она показала фотографии Дитковските, сделанные на съемочной площадке.

Звезда фильма «Жара» зимой намекнула поклонникам на предстоящую свадьбу. Артистка состоит в отношениях с ресторатором Богданом Панченко.