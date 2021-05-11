Telegram-канал казанского стрелка заблокировали

Казань, 11 мая. Telegram-канал стрелка, который напал на школу №175 в Казани, нашли и заблокировали. Сообщается, что юноша завел его за несколько дней до нападения.

Накануне трагедии на канале появились угрозы. Бывший ученик Ильназ Г. писал, что намерен организовать нападение на школу и совершить массовое убийство.

Стрельба в учебном заведении началась утром, во время уроков. Девятнадцатилетний стрелок вошел в здание и открыл огонь по ученикам и преподавателям, первой жертвой стал охранник.

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал оказать помощь школе, пострадавшим и родственникам погибших. 12 мая власти республики объявили днем траура по погибшим в казанской школе.