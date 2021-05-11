Песков призвал к сотрудничеству РФ и США в сфере кибербезопасности

Москва, 11 мая. Недавняя хакерская атака на крупнейший трубопровод США показывает необходимость кооперации государств в борьбе с киберугрозами.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты должны наращивать сотрудничество в сфере борьбы с угрозами кибернетического характера.

Неизвестная группа хакеров несколько дней назад атаковала систему трубопроводов Colonial Pipeline, в результате чего компания временно вывела из эксплуатации свои мощности. Песков отметил важность создания тесных контактов для более эффективного решения угроз такого характера.

Ранее, в пятницу, 7 мая, представители Colonial Pipeline зафиксировали проведение кибератаки в отношении компании с применением вируса-вымогателя.