«ФАН повсюду»: что происходит на острове Сент-Винсент

Утром 9 апреля на острове Сент-Винсент, где проживает более 100 тысяч человек, началось серьезное извержение вулкана Суфриер. Жители столкнулись с нехваткой питьевой воды, наблюдаются отключения электричества, а у властей нет возможности эвакуировать всех. Кроме того, гуманитарная ситуация усугубляется из-за проливных дождей.

Шеф-редактор международной редакции ФАН Валентин Меликов рассказывает о ситуации в небольшом государстве Сент-Винсент и Гренадины и том, почему без скоординированных усилий других стран ее не разрешить.

Слушайте «ФАН Повсюду»: катастрофа в Карибском море на Яндекс.Музыке

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В выпуске:

Подробности катастрофы на острове Сент-Винсент.

Сравнение с извержением Эйяфьятлайокудля в 2010 году, парализовавшим воздушное сообщение в Европе.

Какие страны первыми предложили помощь?

Ситуация с коронавирусом и вакцинацией на острове.

Почему предложившие государству помощь круизные компании сравнили с «новым Гитлером»?

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