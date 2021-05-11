Правоохранители установили марку ружья казанского стрелка

Казань, 11 мая. Оружие, с которым стрелок напал на школу в Казани, обнаружено правоохранителями внутри учебного заведения.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на школу по улице Файзи в Казани. Он открыл огонь внутри учебного заведения. В результате этого, по предварительным данным, погибли семь человек.

Правоохранители установили личность стрелка. Им оказался Ильназ Галявиев, который был вооружен турецким ружьем Hatsan ESCOR. Отмечается, что это оружие является одним из самых дешевых дробовиков. Его стоимость составляет порядка 30-40 тысяч рублей.