Захарова призвала дипломатов США высказаться о проблемах свободы СМИ в стране

Москва, 11 мая. Официальный спикер МИД России Мария Захарова обратилась к американским дипломатам после блокировки интервью с вирусологом Дмитрием Львовым на YouTube.

По словам Захаровой, Россия хотела бы узнать мнение дипломатов США о проблемах свободы СМИ в их стране.

«Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США», — пишет Захарова в Facebook.

Спикер ведомства отметила, что в своем комментарии американские дипломаты акцентировали внимание на проблемах не в их стране, поэтому хочется услышать мнение о ситуации конкретно в США.

Ранее американский видеохостинг YouTube указал причину блокировки интервью RT с вирусологом Львовым.