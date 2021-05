Amazon провел размещение облигаций на 18,5 млрд долларов

Сиэтл, 11 мая. Крупнейший американский интернет-гипермаркет разместил ценные бумаги на рекордную сумму.

Согласно информации Bloomberg, интернет-гигант из США Amazon разместил облигации на сумму в 18,5 млрд долларов, что является исторической вехой в реализации бондов онлайн-ретейлера. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Наиболее длительный срок обращения среди ценных бумаг, выложенных на продажу — 40 лет. Кредитные организации, среди которых Citigroup, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Wells Fargo & Co. займутся размещением бумаг.

Представители компании говорят, что инвестиции будут использоваться Amazon для реализации корпоративной стратегии и различных экологических и социальных проектов.

Amazon в прошлом году сумел рекордно нарастить прибыль, несмотря на осложненную эпидемиологическую обстановку. Компания получила в 2020 году больше дохода, чем за три года деятельности до начала коронакризиса.