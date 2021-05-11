Кремль заявил о наращивании публичной активности Владимира Путина

Москва, 11 мая. Публичная активность президента России Владимира Путина будет постепенно нарастать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако все необходимые предосторожности по-прежнему сохраняются, несмотря на высокий титр антител у главы государства к коронавирусной инфекции. Также остаются в силе и все рекомендации эпидемиологов, добавил Песков.

«Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее защищенность Владимира Путина от COVID-19 оценил глава Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. По его словам, коэффициент, который у Путина равен 15-ти — это очень хороший показатель.