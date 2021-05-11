СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в школе в Казани

Казань, 11 мая. СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы и массового убийства детей в школе в Казани.

По факту нападения на общеобразовательное учреждение «Гимназия №175», в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

По предварительной информации, вооруженный совершеннолетний молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. На данный момент известно о нескольких погибших в результате совершенного преступления, а также о раненых, которым оказывается медицинская помощь.

Нападавший задержан, его личность установлена – это местный житель 2001 года рождения.

Кроме того, по указанию главы Следственного комитета на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства. Сотрудники ГУКа (КЦ) с применением необходимой техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления.

Александр Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии.

