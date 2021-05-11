Путин выразил соболезнования родственникам детей, погибших в Казани

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в Казани детей.

По словам главы государства, он выражает глубокие соболезнования. Кроме того, Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия в России. В Кремле пояснили, что речь идет о видах оружия, которое могут использовать граждане.

Утром 11 мая в гимназии № 175 города Казани юноша открыл стрельбу по людям. В результате погибли семь детей, 16 человек пострадали, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Опубликованы списки детей, которые госпитализированы после трагедии.