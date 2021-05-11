Владимир Путин поручил правительству оказать помощь пострадавшим при стрельбе в Казани

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой российского правительства Михаилом Мишустиным по ситуации в столице Татарстана.

Глава государства поручил Правительству РФ оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в казанской школе. Владимир Путин в связи с произошедшим ЧП поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия в стране. Информацию об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Согласно информации Национального антитеррористического комитета жертвами стрелка в казанской школе № 175 стали семь человек, 16 человек из числа учащихся и сотрудников учебного заведения получили ранения. На месте ЧП работают экстренные службы, бригады медиков и сотрудники правоохранительных органов.