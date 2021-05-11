Беременная Елена Перминова устроила пышную вечеринку в честь будущего ребенка

Москва, 11 мая. Модель Елена Перминова находится на последних сроках беременности. Звезда в честь будущего ребенка устроила роскошное торжество, а кадрами затем поделилась с подписчиками.

В преддверии рождения четвертого ребенка Перминова организовала пышную вечеринку. Модель привлекла дизайнеров и шеф-поваров, которые постарались на славу.

Перминова на своей странице в социальной сети Instagram показала подписчикам несколько фотозон и полный лакомств стол. Звезда порадовала своих подруг, в числе которых была и музыкальный продюсер Яна Рудковская, изысканными закусками.

Перминова не считает, что беременный живот — причина для отказа от откровенного контента. Так, модель недавно выложила на своей странице в Instagram эффектную фотографию, на которой запечатлена топлес. Знаменитость прикрыла бюст рукой. Подписчики наперебой стали выражать модели свое восхищение и придумывать комплименты.