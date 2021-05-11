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ВВС Израиля нанесли удары по жилым районам Газы

  /   Обновлено: 11 мая 2021 12:26
Весь мир
ВВС Израиля нанесли удары по жилым районам Газы
flickr.com  /  Israel Defense Forces

Газа, 11 мая. Израиль возобновил удары по сектору Газа. О новых налетах израильских ВВС сообщило командование национальной армии (ЦАХАЛ).

Днем во вторник военно-воздушные силы Израиля провели очередную бомбардировку по позициям движения ХАМАС.

«Мы только что нанесли удар по отряду террористов ХАМАС, использующих противотанковые ракеты в Газе. ЦАХАЛ будет продолжать реагировать на любую террористическую активность», — сообщили представители вооруженных сил страны.

При этом жители Газы заявляют, что удары ВВС пришлись по жилым районам города. Очевидцы публикуют в социальных сетях ролики, на которых видны последствия взрывов.

 

Поступает информация о пострадавших — по различным данным, от 5 до 8 человек получили ранения. Кроме того, сообщается об одном погибшем. Официально эти заявления пока не подтверждены.

ЦАХАЛ и ХАМАС производят взаимные атаки на протяжении нескольких суток. Так, 9 мая израильские танки обстреляли объекты палестинской группировки в секторе Газа в ответ на предпринятую ранее ракетную атаку. После этого ХАМАС усилил свою активность и приступил к прицельным обстрелам городов Израиля, в том числе и Иерусалима. В результате авиация ЦАХАЛ нанесла удары по жилым районам города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа, что послужило причиной гибели девятерых человек, включая троих детей.

Атаки ХАМАС вызваны напряжением в восточном районе Иерусалима Шейх Джарра. Столкновения между арабами и израильской полицией начались после решения городского окружного суда, постановившего расселить несколько домов, занимаемых палестинцами. Исполнение предписания было отложено на месяц ввиду неспокойной обстановки на улицах города.

В начале года окружной суд Иерусалима заключил, что некоторые жилые здания, занимаемые арабскими семьями, принадлежат евреям. В качестве основания был приведен факт покупки недвижимости предками израильтян до создания Израиля. Палестинцы, в свою очередь, указали на то, что приобрели данные жилища у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы.

израиль сектор газа
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