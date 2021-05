ВВС Израиля нанесли удары по жилым районам Газы

Газа, 11 мая. Израиль возобновил удары по сектору Газа. О новых налетах израильских ВВС сообщило командование национальной армии (ЦАХАЛ).

Днем во вторник военно-воздушные силы Израиля провели очередную бомбардировку по позициям движения ХАМАС.

We just struck a squad of Hamas terrorists operating anti-tank missiles in Gaza. The IDF will continue to operate against all terror activity. pic.twitter.com/oitHpuWj8M

При этом жители Газы заявляют, что удары ВВС пришлись по жилым районам города. Очевидцы публикуют в социальных сетях ролики, на которых видны последствия взрывов.

#Breaking I An Israeli warplane missile just hit a residential apartment in Remal neighborhood in Central #Gaza strip, and resources report five wounded at least. pic.twitter.com/GadOEwP7T5

Поступает информация о пострадавших — по различным данным, от 5 до 8 человек получили ранения. Кроме того, сообщается об одном погибшем. Официально эти заявления пока не подтверждены.

ЦАХАЛ и ХАМАС производят взаимные атаки на протяжении нескольких суток. Так, 9 мая израильские танки обстреляли объекты палестинской группировки в секторе Газа в ответ на предпринятую ранее ракетную атаку. После этого ХАМАС усилил свою активность и приступил к прицельным обстрелам городов Израиля, в том числе и Иерусалима. В результате авиация ЦАХАЛ нанесла удары по жилым районам города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа, что послужило причиной гибели девятерых человек, включая троих детей.

Terrorists in Gaza fired a rocket toward Israel earlier tonight. In response, our aircraft just struck a Hamas military post in southern Gaza. Terror has consequences.

Атаки ХАМАС вызваны напряжением в восточном районе Иерусалима Шейх Джарра. Столкновения между арабами и израильской полицией начались после решения городского окружного суда, постановившего расселить несколько домов, занимаемых палестинцами. Исполнение предписания было отложено на месяц ввиду неспокойной обстановки на улицах города.

The Israeli Supreme Court has postponed its ruling on the expropriation of four Palestinian families from their homes in Sheikh Jarrah.



The next hearing will take place on Monday 10 May https://t.co/3HsM5JW87j