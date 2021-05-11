Напавший на школу в Казани приобрел оружие незадолго до майских праздников

Казань, 11 мая. Казанский стрелок, которым оказался 19-летний юноша, приобрел оружие в преддверии майских праздников, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Учившийся ранее в казанской школе Ильназ Галявиев приобрел гладкоствольную винтовку Hatsan ESCORT 16 апреля 2021 года, и получил лицензию накануне праздников — 28 апреля.

«То есть перед майскими праздникам и в первый же день после них пошел убивать», — утверждает источник ФАН.

Галявиев зашел с оружием на территорию гимназии №175 через главный вход и сразу же открыл огонь — первой его жертвой стал охранник учебного заведения. После этого террорист напал на учительницу и расстрелял детей, находящихся в коридоре. В результате трагедии пострадали 32 человека. Пресс-служба президента Татарстана подтвердила факт гибели семерых учащихся восьмого класса и учительницы.

Местные власти объявили 12 мая в регионе днем траура по погибшим в результате трагедии.