Очищение — очень важный этап в процессе ухода за кожей лица. При этом не имеет значения, используете ли вы декоративные косметические и тонирующие средства наподобие пудры либо тонального крема.

Горожане прекрасно знают, что атмосфера в городе далека от экологически благополучной и в воздухе может содержаться немалое количество металлов, токсинов. А весной к ним вдобавок примешивается пыльца растений. Все это попадает и на нежную нашу кожу. К тому же с наступлением теплого времени года гораздо интенсивнее выделяется кожный жир и пот. Все вместе это образует неприятный налет, который нужно обязательно удалять.

ФАН расскажет о мицеллярной воде — современном очищающем косметическом средстве, которое приобрело популярность сразу же после появления на прилавках косметических магазинов, и представит свой рейтинг наилучших образцов мицеллярной воды для удаления макияжа от известных надежных брендов.

Для чего нужна мицеллярная вода?

На полочках косметических маркетов и аптек вы можете увидеть мицеллярную воду среди шампуней, тоников и кремов. Внешне она представляет собой прозрачную жидкость негустой консистенции. Слово «мицеллярный» произошло от латинского «mica», что переводится как «частичка», «крупинка». Таким образом, мицеллярная вода — это жидкое косметическое средство, которое содержит в себе большое количество частичек, называемых «мицеллами».

Мицеллы образуются в растворах благодаря молекулам ПАВ — поверхностно-активным веществам. В определенных условиях и при высокой концентрации эти молекулы «склеиваются» в шарики-мицеллы. Одно из выдающихся свойств мицелл — хорошая адсорбционная способность, притягивание жировых частиц.

Химики открыли мицеллы более ста лет назад, и косметическая промышленность быстро взяла на вооружение это научное достижение. Производители косметологических средств добавляют ПАВ во многие продукты — чаще всего в средства для снятия макияжа. Попадая на кожу, молекулы ПАВ вызывают «набухание» рогового слоя, и клетки эпидермиса становятся более проницаемыми для активных компонентов.

Современные косметические средства содержат мягкие виды поверхностно-активных веществ — неионогенные и амфотерные. Иногда на этикетках с мицеллярной водой можно встретить упоминание ингредиента «poloxamer» (полоксамер). Его часто вводят в состав компонентов очищающих продуктов для лица — не только мицеллярной воды. Он является эмульгатором, диспергирующим и смачивающим ингредиентом. Мицеллярная вода с полоксамерами обеспечивает наиболее щадящее действие на кожу.

Федеральное агентство новостей /

У мицеллярной воды много преимуществ, благодаря которым состояние кожи при ее использовании существенно улучшается. Ниже перечислим основные из них:

прекрасно очищает поверхность кожи лица, убирая пудру, тональный крем, равно как пыль, грязь и потожировые выделения;

не раздражает нежную кожу век;

справляется с очищением всех типов кожи;

не провоцирует аллергию, так как имеет очень нейтральный состав;

придает коже матовость.

Какие разновидности мицеллярной воды предлагают производители косметических средств?

При кажущейся схожести и простоте состава мицеллярная вода у разных производителей отличается по своим свойствам и действию. Для каждого типа кожи разработано свое предложение. Руководствуясь этим принципом, «мицеллярку» можно разделить на следующие виды:

мицеллярная вода для чувствительной кожи, произведенная на базе полоксамеров — синтетических веществ, которые хорошо растворяются, смешиваются, безопасны и гиппоаллергенны;

мицеллярная вода для сухой кожи с растительными жирами;

мицеллярная вода для жирной кожи — например, на базе кокоглюкозида, который прекрасно сужает поры и сокращает выработку себума;

мицеллярная вода для кожи смешанного типа с глицерином, антиоксидантами и прочими компонентами, нормализующими кожные выделения;

мицеллярная вода для любого типа кожи с таким популярным дополнительным ингредиентом, как гиалуроновая кислота.

Кроме этого, производители стараются обогатить средство различными полезными веществами — экстрактами трав, водорослей, вытяжками из семян. А для заживления микротравм в мицеллярную воду часто добавляют пантенол и гидролаты.

Отдельно стоит сказать о мицеллярной воде «3 в 1», когда при использовании одного средства вы можете добиться тройного эффекта: например смыть макияж, освободить кожу от загрязнений другого рода и обеспечить ей отличный тонус и увлажнение.

pixabay.com / chezbeate

Пользуемся мицеллярной водой правильно

Применять мицеллярную воду достаточно просто: вам понадобится сам флакончик со средством, а также обычные ватные диски. Пропитываем диск «мицелляркой» и протираем загрязненные участки кожи лица. Если у вас чувствительная кожа, которая имеет склонность к раздражению, мицеллярную воду вы можете использовать вместо водопроводной воды утром во время умывания. Главное — подобрать мягкий состав, не вызывающий ни раздражения, ни сухости.

Некоторые девушки предпочитают носить бутылочку с мицеллярным средством с собой в сумочке, это прекрасный экспресс-способ убрать жирный блеск и расплывшиеся следы от теней и туши под глазами.

У девушек часто возникает вопрос: нужно ли смывать мицеллярную воду с лица, после применения? Обратите внимание: на некоторых флаконах на этикетке есть надпись «Не требует смывания». Тем не менее процедура очистки лица предполагает, что после мицеллярной воды лицо нужно протирать и тоником. Причем оставлять на коже можно лишь косметические средства с мягким составом, без PEG-ингредиентов.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ PEG или ПЭГ (полиэтиленгликоли) — это синтетические вещества, которые некоторые производители включают в свои косметические продукты. Причина состоит в том, что полиэтиленгликоли помогают доводить до однородной консистенции плохо смешиваемые компоненты и экономят производителям немало денежных средств. Однако содержащие их косметические продукты могут спровоцировать побочные эффекты в виде дерматитов, аллергии и угревой сыпи. ПАВ — это поверхностно-активные вещества, которые представляют собой химические соединения, способные концентрироваться на границах термодинамических фаз. Они снижают поверхностное натяжение веществ, образующих эти фазы. Молекула ПАВ содержит гидрофильные и гидрофобные части, за счет которых ПАВ обладают моющими способностями.

Топ-7 «Лучшая мицеллярная вода» по версии ФАН

Наш обзор создан для тех, кто хочет определиться в выборе наилучшего мицеллярного средства для ухода за кожей лица. В топе-7 вы найдете продукцию достаточно известных брендов, предлагающих мицеллярную воду, подходящую для разных типов кожи, включая средства, изготовленные с применением формулы «3 в 1».

Мицеллярная вода Bioderma Sensibio H2O

Pr Scr market.yandex.ru /

Эта линия от французского производителя Bioderma представлена на аптечных прилавках. Многофункциональный косметический продукт нового поколения Bioderma способен быстро освобождать кожу от частичек грязи и следов косметики, не вторгаясь в естественный баланс дермы.

Благоприятствует заживлению мелких ран, не вызывает жжения в случае попадания в глаза. Нет ощущения стянутости после применения. Можно подобрать средство, оптимальное для нормальной, жирной, чувствительной или детской кожи.

В составе находятся лишь безопасные компоненты, не вызывающие аллергии. Производитель предусмотрел несколько видов флаконов разного объема: 100 мл, 250 мл и 500 мл. Самый маленький — 100 мл — легко помещается в косметичку. Средство настолько мягкое, что не нуждается в смывании.

Недостатки: довольно высокая цена, плотный макияж не очищается с первого раза, некоторые пользовательницы отмечали чувство пленки на коже.

Мицеллярная вода Garnier «3 в 1» для всех типов кожи

Pr Scr market.yandex.ru /

Это косметическое средство оценят те, кто не представляет своей жизни без мицеллярной воды и использует ее в качестве основного очищающего средства. Снимает следы косметики оперативно и эффективно, достойно справляется с тональным кремом, тенями и губной помадой.

Не вызывает покраснения и жжения, если попадает в глаза. После очистки лица этим средством не возникает ощущения липкости. Кожа получает мягкость и свежесть.

Экономичное использование — флакона объемом 400 мл хватает на несколько месяцев при каждодневном употреблении.

Недостатки: требуются дополнительные усилия для удаления стрелок на глазах, даже прорисованных обычным карандашом, не справляется с водостойким макияжем.

Nivea мицеллярная вода MicellAir для сухой и чувствительной кожи

Pr Scr market.yandex.ru /

Это популярное увлажняющее и очищающее средство от Nivea, одновременно успокаивающее кожу, можно применять не только для очищения лица, но также использовать для шеи и зоны декольте. Обладает терапевтическим эффектом, так как содержит в своем составе пантенол и масло миндаля. При этом средство не оставляет на коже маслянистый след, не содержит отдушек.

Средство прошло дерматологическое и офтальмологическое тестирование, безопасно для кожи лица и для слизистой глаз. Экономичный расход, удобный дозатор.

Недостатки: при встряхивании эта мицеллярная вода вспенивается.

Мицеллярная вода La Roche-Posay для чувствительной кожи лица и глаз Ultra Sensitive

Pr Scr market.yandex.ru /

Еще один представитель «аптечной косметики» в нашем хит-параде — мицеллярная вода от французской компании La Roche-Posay. Формула данного средства разработана дерматологической лабораторией La Roche-Posay и имеет в своей основе термальную воду. Средство равномерно распределяется по поверхности лица, не затрагивая защитный барьер дермы, не имеет парфюмерной отдушки.

Безопасный гипоаллергенный состав позволяет использовать эту воду даже тем, кто носит контактные линзы. Подходит не только для чувствительной, но также для нормальной и смешанной кожи. Уничтожает следы от водостойкой косметики, можно не смывать водой.

Недостатки: некоторые пользовательницы отмечают неприятный запах и липкий след после использования этой мицеллярной воды.

Мицеллярная вода Eveline Cosmetics профессиональная линия для всех типов кожи «3 в 1»

Pr Scr market.yandex.ru /

Мицеллярная вода от востребованной польской косметической линии Eveline — это достойное качество при невысокой цене. Средство заявлено как «3 в 1»: помогает снимать макияж, в том числе водостойкую тушь, очищает и увлажняет. Используется в косметических салонах, получила хорошие отзывы от визажистов-косметологов.

Следы косметики снимает без усилий, не нужно тереть загрязненные участки. Кожа после очищения этим средством остается свежей, не пересушенной. При попадании в глаза нет чувства жжения, не образует пленку на лице.

Недостатки: чрезмерная отдушка, запах может понравиться не всем.

Мицеллярная вода «Черный жемчуг» для лица, век и губ

Pr Scr market.yandex.ru /

Отечественная марка косметики «Черный жемчуг» также решила порадовать своих поклонников мицеллярной водой для лица, век и губ.

Бутылочка имеет довольно большой объем, средства хватает надолго, пользоваться помпой удобно. В составе ингредиентов этой мицеллярной воды содержится 20-процентная активная сыворотка, за счет которой кожа становится гладкой и увлажненной. Для питания кожи производители добавили такие ингредиенты, как касторовое масло и гиалуроновая кислота.

Средство имеет приятный нестойкий аромат, рекомендовано для профессионального ухода в салонах красоты.

Недостатки: плохо снимает водостойкий макияж и тушь, при использовании в области вокруг глаз может вызывать раздражение.

Мицеллярная вода «Я самая» для кожи всех типов

Pr Scr market.yandex.ru /

Мицеллярная вода «Я самая» представлена на рынке косметических продуктов известным одноименным отечественным производителем бюджетной косметики. Благодаря пептидному комплексу, входящему в рецептуру средства, происходит стимуляция обновления кожи на клеточном уровне. Она становится увлажненной и упругой.

Макияж удаляется легкими движениями без усилий. Запах средства приятный. Средство поставляется в удобной бутылочке с помпой.

Недостатки: некоторые пользовательницы отмечали легкое пощипывание кожи при нанесении этой мицеллярной воды, а также липкость на лице после нанесения средства.