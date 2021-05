В Техасе тигр сбежал от владельцев и преследовал полицейского

Хьюстон, 11 мая. В городе Хьюстон штата Техас тигр сбежал из клетки и преследовал помощника шерифа округа Уоллер. Владелец животного скрылся на автомобиле.

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx — robwormald (@robwormald) May 10, 2021

На видео, которое появилось в социальных сетях, животное сначала гуляет по лужайке одного из домов, а потом начинает приближаться к помощнику шерифа округа Уоллер. После чего правоохранитель достает оружие, медленно отходит и кричит предполагаемому владельцу тигра, чтобы тот забрал его. Мужчина уводит животное, а дальше, по словам очевидцев, он загрузил зверя во внедорожник «Гранд Чероки» и уехал.

So this happened a short while ago. Yeah, literal Tiger my neighborhood. Right after they brought it back inside they loaded it into an SUV and barreled out of their driveway over the lawn and fled from the police. pic.twitter.com/0bzYML3vTu — a Dan of action (@theSurlyBiker) May 10, 2021

Позже полицейские задержали водителя в доме его родителей в пригороде Ричмонда, им оказался 26-летний Виктор Уго Куэвас. Ранее он был освобожден под залог по обвинению в убийстве.

UPDATE: Victor Hugo Cuevas, 26, is charged with felony evading arrest for fleeing from HPD patrol officers this morning. Attached is a 2017 booking photo.



If you see him, call @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS.



The tiger portion of the investigation is continuing.#hounews https://t.co/8tI5FeZvJH pic.twitter.com/XCo9rvXOHI — Houston Police (@houstonpolice) May 10, 2021

Адвокат Куэваса Майкл Эллиот заявил, что мужчина хотел сдаться властям, но они арестовали его раньше. При этом его подзащитный не является хозяином животного и сейчас сотрудничает с правоохранителями, чтобы найти настоящего владельца.

Техас — город тигров

По предварительной оценке зоозащитных организаций, Техас может скоро обогнать Индию по численности популяции тигров. В штате в частных домовладениях содержатся от двух до пяти тысяч особей. Такое распространение диких животных объясняется мягким законодательством в этой области. Жителям можно содержать экзотических зверей при условии их регистрации. При этом большинство животных покупается нелегально и не ставится на учет.