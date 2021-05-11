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Стрельба в Казани: эксперт дал рекомендации по предотвращению подобных трагедий

Происшествия
Стрельба в Казани: эксперт дал рекомендации по предотвращению подобных трагедий
Федеральное агентство новостей  /  Камиль Джабраилов

В Казани произошла страшная трагедия. Бывший ученик школы №175 совершил вооруженное нападение на учебное заведение. Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин рассказал ФАН, что необходимо предпринять, чтобы в дальнейшем предотвратить подобного рода случаи.

Утром, 11 мая, в дежурную часть полиции Татарстана поступило пугающее сообщение — в школе №175 города Казани слышны звуки выстрелов и взрывов, по предварительной информации, имеются погибшие и раненые. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. В городе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Силовики, оценив ситуацию на месте, оцепили территорию учебного заведения и начали эвакуировать находящихся в здании людей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нападавший (местный житель 2001 года рождения) был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. На данный момент в школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов.

В результате погибли семь учеников и педагог, 16 человек пострадали. На кадрах очевидцев видно, что некоторые дети спасались, прыгая из окон. Следственный Комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Завтрашний день объявлен в республике днем траура.

«По факту нападения на гимназию №175, в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство двух и более лиц». Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — приводятся на сайте СК слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Стрельба в Казани: эксперт дал рекомендации по предотвращению подобных трагедий
Global Look Press  / vk.com/region_kazan116

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе в Казани. Он также дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской помощью, а также психологической помощью пострадавших, раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших. Кроме того, глава государства поручил правительству проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия в связи с трагедией в Казани. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка», — сказал журналистам Песков.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, что необходимо проработать правил оборота гражданского оружия.

«Мы прекрасно помним, что волна таких актов в начале 2000-х годов просто захлестнула США. Сообщалось, что люди с психическими отклонениями нападали на учебные заведения. Мы не могли даже представить, что что волна насилия и террора перекинется и на Российскую Федерацию. У нас сегодня очень сильные рычаги предотвращения террористических актов, усилен контроль со стороны спецслужб и правоохранительных органов. Кроме того, у нас в приоритете патриотическое воспитание и профилактика. Но, увы, некоторые вопросы у нас законодательно не совсем урегулированы. Сейчас я говорю об оружии», — указал собеседник ФАН.  

Стрельба в Казани: эксперт дал рекомендации по предотвращению подобных трагедий
vk.com  / Юрий -Официальная страница- Самонкин

Также политолог сообщил, что необходимо предпринять, чтобы больше такая ситуация больше не повторилась. По его мнению, необходимо проводить профилактические работы с молодежью.

«Понятно, что представлять право на оружие необходимо после того, как человек прошел все необходимые инстанции, в том числе и психолога. Но практика показывает, что данная система не всегда работает эффективно. К сожалению, оружие попадает в руки к тем злоумышленникам, которые в перспективе не дают отчета своим действиям. Поэтому необходимо законодательно ужесточать меру ответственности в сфере продажи, приобретения, пользования оружием. Необходимо также усилить контроль со стороны правоохранительных органов за теми, кто приобретает оружие. Их необходимо ставить на учет по месту жительства. Также необходимо проводить профилактические работы с молодежью — в первую очередь. Очень важно не допустить, чтобы Россия не превратилась в США», — резюмировал Юрий Самонкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что генерал ГРУ призвал ужесточить законы об оружии и вернуть смертную казнь в России. 

казань
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