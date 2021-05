Эмир Катара нанес первый визит в Саудовскую Аравию после снятия блокады

Джидда, 11 мая. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани посетил Саудовскую Аравию с деловым визитом впервые с момента подписания мирной декларации между его королевством и остальными странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Шейх был встречен в аэропорту саудовского города Джидда наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. После этого они проследовали в дворец Аль-Салам, где обсудили двусторонние отношения и «средства их укрепления в различных областях», а также региональные и международные события. Прочие детали переговоров пока не сообщаются.

Политический конфликт разгорелся между арабскими государствами в 2017 году, когда Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали политические отношения с Катаром и ввели против него санкции. Также была организована наземная блокада государства.

Доха была обвинена в поддержке палестинской группировки ХАМАС, террористических организаций «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) и «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Одним из требований Эр-Рияда и его союзников являлось закрытие телеканала Al-Jazeera за необъективность освещаемой информации и регулярные интервью с представителями террористических структур. Кроме того, в ССАГПЗ настаивали на закрытии турецкой военной базы «Тарек бин Зияд» на территории Катара.

