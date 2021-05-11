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«Мониторинг оружия и новый закон о ЧОПах»: Выборный объяснил, как обезопасить школы

Происшествия
«Мониторинг оружия и новый закон о ЧОПах»: Выборный объяснил, как обезопасить школы
ТАСС  /  Алеев Егор

Стрельба в казанской гимназии — трагический повод задуматься как над усилением контроля за оборотом оружия, так и над стандартизацией требований к охранным организациям в образовательных учреждениях России. Об этом ФАН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По словам депутата, произошедшее сегодня в Казани — трагедия, которая требует комплексного решения. Политик считает, что стрельба в школе — это еще один повод подумать о том, как усилить контроль за оборотом оружия. Выборный полагает, что мониторинг следует вести в формате онлайн.

«Речь идет о создании единого центра доступа к информации — у регуляторов должна быть полностью вся картина, — отметил парламентарий. — Если лицо совершает какие-либо правонарушения, влекущие административные, иные гражданско-правовые или уголовные последствия, то регуляторам должны поступать соответствующие сигналы, и в режиме онлайн должны приниматься меры реагирования. Или если человек, получив все разрешения, оказался у нарколога в связи с алкогольным или наркотическим опьянением. Все эти основания должны вызывать беспокойство и ставить вопрос об аннулировании лицензии в том числе».

Выборный также обратил внимание на важность вопросов обеспечения безопасности, охраны школ. Он подчеркнул, что закон о частной охранной и детективной деятельности, на основании которого и работают охранные предприятия в образовательных организациях, был принят еще в 1992 году.

«Конечно, комплексные изменения вносились около десяти лет назад, — сообщил собеседник агентства. — Тем не менее мы видим, что этот закон морально и физически устарел. Сейчас совершенно другие рыночные отношения, другие запросы на обеспечение безопасности, в том числе в сфере образования. И сегодня мы наблюдаем мощный запрос на принятие нового законодательства о частной охранной деятельности».

Депутат Выборный назвал пути решения проблем безопасности в российских школах
пресс-служба депутата ГД РФ Анатолия Выборного  / 

Политик добавил, что в 2015 году Минтруда РФ утвердил профессиональный стандарт работника по обеспечению охраны образовательных организаций. Тем не менее он до сих пор является не обязательным, а факультативным.

«Там, где регионы сделали эти стандарты обязательными, в образовательных организациях, как правило, краж нет и в принципе минимизированы случаи, когда на территорию образовательных организаций проникают посторонние лица, тем более с оружием, колюще-режущими предметами», — обратил внимание Анатолий Выборный.

Парламентарий считает, что такие профессиональные стандарты следует сделать обязательными во всех субъектах Российской Федерации.

«Тогда будут установлены четкие правила и понятные требования к тем охранникам, которые обеспечивают безопасность, — заключил депутат. — Они будут работать по единому стандарту. Качество подготовки таких охранников будет совершенно на другом уровне. Ведь это не нормально, когда к детям в школу приходят посторонние люди, тем более с оружием и боеприпасами».

Напомним, что 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе №175 города Казани. Спустя некоторое время он был обезврежен возле здания школы. На данный момент известно о 7 погибших, еще 16 детей и сотрудников гимназии ранены.

Омбудсмен по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что ведомство находится на связи с уполномоченными ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.

дети убийство казань оружие анатолий выборный
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