Юрист назвал обоснованным применение оружия при задержании нападающих на школы

Москва, 11 мая. Применение оружия при задержании нападающих на школы не только обоснованно, но и вменено законом о полиции, особенно если других способов пресечь преступление нет. Об этом ФАН заявил юрист Сергей Пешков, комментируя стрельбу в гимназии №175 города Казани.

«Тот, кто покушается на жизнь ребенка, сначала должен быть обезврежен любыми доступными способами и лишь потом наказан, — заявил юрист в разговоре с ФАН. — Причем наказан он должен быть желательно так, чтобы другие, решившие повторить подобное, задумались: а стоит ли?»

Пешков напомнил, что в российском законодательстве за подобные действия предусмотрено суровое наказание — пожизненное лишение свободы.

«Иногда это страшнее, чем казнь. Смертная же казнь, как известно, в России не применяется, — напомнил Пешков. — При этом нужно учитывать, что к подростку пожизненный срок наказания применен быть не может: максимум, что ему грозит, — десять лет лишения свободы».

Юрист добавил, что пока не выяснены все подробности казанского дела, судить о действиях тех или иных должностных лиц рано.

«В любом случае, при расследовании этих событий обязательно будет принято решение о наличии халатности в действиях таких лиц при обеспечении безопасности учащихся», — заключил Сергей Пешков.

Напомним, 11 мая в школе №175 города Казани открыл стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев. Спустя некоторое время он был обезврежен возле здания школы. На данный момент известно о восьми погибших, число пострадавших превысило 30 человек.