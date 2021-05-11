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Педагога лицея Электростали подозревают в развращении мальчиков

Происшествия
Педагога лицея Электростали подозревают в развращении мальчиков
pixabay.com  / 

Электросталь, 11 мая. Сыщики установили личность подозреваемого в педофилии учителя, который работает в лицее Электростали. Как стало известно ФАН, педагог организовывал поездки школьников по стране и любил использовать маленьких мальчиков в своих сексуальных утехах.

Преступления сексуального характера удалось выявить благодаря кропотливой работе сотрудников уголовного розыска в Сети. Сыщики выяснили, что 51-летний учитель совратил по крайней мере четырех мальчиков, которые учились в лицее с 2001 года по настоящее время.

«Возможно, потерпевших гораздо больше, чем установлено на данный момент, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Подозреваемый организовывал туристические поездки по стране, во время которых занимался сексом с малолетними ребятами. По имеющейся информации, прямых половых актов не было. Мужчина лез в нижнее белье к своим жертвам. На данный момент проверяются все обстоятельства выявленного преступления».

Следователи ГСУ СК России по данному факту возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

«Мы пока не смогли установить местонахождение подозреваемого. По оперативной информации учитель скрывается в другом регионе. Уверен, что в ближайшее время он окажется за решеткой», — дополнил источник.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.

дети уголовное дело электросталь насилие педофилия
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