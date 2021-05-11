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Семья Гудковых паразитирует на трагедии в Казани

  /   Обновлено: 11 мая 2021 13:23
Общество
Семья Гудковых паразитирует на трагедии в Казани
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Геннадий и Дмитрий Гудковы пытаются политизировать трагедию в Казани. Вместо того, чтобы сделать акцент на сострадании пострадавшим и погибшим, они стали дискредитировать правоохранительную систему и приводить статистические сравнения России со странами Запада.

Утром 11 мая в казанской школе открыли стрельбу. На месте инцидента работают экстренные службы, медики и сотрудники правоохранительных органов. По данным пресс-службы президента Татарстана, в результате стрельбы в образовательном учреждении погибли семь человек, 20 пострадали.

Руководство Татарстана постановило объявить 12 мая днем траура. Глава региона Рустам Минниханов пообещал оказать любую требующуюся помощь семьям пострадавших.

«Большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики 8-го класса — четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Шестнадцать человек — 12 детей, четверо взрослых — сейчас в госпитале», — сообщил политик.

Президент также указал, что нападавший террорист, 19-летний Ильназ Галявиев, арестован, у него имелось официально зарегистрированное оружие. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. По факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ) учеников казанской школы СКР возбудил уголовное дело.

Сам инцидент спровоцировал обширный общественный резонанс — граждане России выражают сочувствие и слова поддержки семьям пострадавших. Однако отдельные представители несистемной оппозиции посмотрели на трагедию, проигнорировав моральный кодекс и попытавшись дискредитировать российскую правоохранительную систему. Речь идет о Геннадии и Дмитрии Гудковых. Первый связал трагедию с «пропагандой страха» и привел фейковые сведения о погибших, а второй попытался сделать акцент на мнимом непрофессионализме органов власти.

Семья Гудковых паразитирует на трагедии в Казани
 / Prt Scr

Семья Гудковых паразитирует на трагедии в Казани
 / Prt Scr

«Если днем и ночью сотрудники наших правоохранительных органов занимаются тем, что читают «ВКонтакте» и выискивают способ быстро заработать лишнюю звездочку на погонах, то такие террористические акты и дальше будут происходить», — заявил его сын Дмитрий Гудков в эфире «Эха Москвы».

Подобные сообщения не делают семье Гудковых чести. Вместо того, чтобы выразить поддержку семьям погибших и пострадавших, они используют казанскую трагедию для нагнетания политической обстановки, приводя неуместные сравнения и аргументы не в пользу России.

казань гудковы
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