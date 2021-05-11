Власти США одобрили применение вакцины Pfizer для подростков

Вашингтон, 11 мая. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.

Препарат для иммунизации от коронавирусной инфекции разрешили в экстренном порядке применять в условиях пандемии. По словам и.о. главы ведомства Джанет Вудкок, такое решение станет важным шагом в борьбе с заболеванием.

Однако окончательное разрешение на применение вакцины производства Pfizer-BioNTech должно последовать позже, хотя вакцинация подростков может стартовать уже в скором времени. Ранее препарат разрешалось использовать только для граждан старше 16 лет.

При этом Pfizer и BioNTech начали процесс получения полного одобрения своего препарата на территории Соединенных Штатов. Вакцина может первой в стране получить такой статус.

Кроме того, в США нашли способ увеличить число вакцинирующихся от COVID-19. Жителям штата Нью-Джерси предложили бокал пива за получение прививки в мае, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».