СК возбудил уголовное дело после стрельбы в казанской гимназии

Казань, 11 мая. Правоохранители возбудили уголовное дело после стрельбы в школе в Казани, где массово погибли люди.

По последним данным, в результате происшествия погибли девять человек. Еще 16 получили травмы. Пострадавших доставляют в разные больницы.

На месте трагедии продолжают работать стражи порядка, медики, экстренные службы. Подростка, устроившего стрельбу, уже задержали, сообщало Федеральное агентство новостей. Злоумышленником оказался 19-летний Ильназ Г. Личность второго стрелка, предположительно, взявшего в заложники детей, выясняется.