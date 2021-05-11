В Минпросвещения назвали количество пострадавших в ходе стрельбы в Казани

Казань, 11 мая. Согласно информации Минпросвещения, в ходе стрельбы в казанской школе пострадали 32 человека — жертв преступников срочно госпитализируют.

На территории учебного заведения на момент стрельбы находились всего 714 детей и около 70 сотрудников, 52 из которых — педагоги.

Источник ТАСС в администрации школы уточнил, что согласно предварительной информации нападавший в настоящее время не является учеником школы №175, однако закончил учебное заведение четыре года назад. Известно, что у него не заладилось общение с одноклассниками и учителями во время обучения. Его первой жертвой стал охранник, после стрелок напал на учительницу и расстрелял учеников в коридоре.

Второй стрелок был ликвидирован силовиками. На место трагедии выехал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.