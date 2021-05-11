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Савичева в топе с надписью USA пообщалась с фанатами на тему Дня Победы

Шоу-бизнес
Савичева в топе с надписью USA пообщалась с фанатами на тему Дня Победы
instagram.com  /  @yuliasavicheva

Москва, 11 мая. Известная исполнительница Юлия Савичева навлекла на себя гнев фанатов за неподобающий внешний вид. Артистка неудачно выбрала фотографию для поста о Дне Победы.

Певица под новой публикацией выложила фотографию, на которой позирует, лежа на кровати. Короткая майка чуть задралась, оголяя подтянутый живот. Однако фигура Савичевой меньше всего заботит ее поклонников — они отметили одежду, в которой звезда позирует. Для фотосессии звезда «Фабрики звезд» выбрала белый топ с надписью USA.

Артистка рассказала, что за прошедшие пять дней она успела преодолеть порядка 1000 километров. Она дважды совершала перелет и пять раз перемещалась с места на место с помощью автомобиля. В связи с этим она поинтересовалась, чем занимались ее фолловеры в праздник 9 Мая.

«Кто где отмечал День Победы, рассказывайте?» — поинтересовалась исполнительница.

Некоторые поклонники стали делать ей привычные комплименты и рассказывать о своих выходных. Другие же с недоумением отметили, что ее фото неуместно в посте о Дне Победы.

«Неожиданно. Американская майка и День Победы? Вы вообще задумывались о своем посте?!»;

«Не лучшая фотография, чтобы говорить на тему Дня Победы. Великий праздник! А вы опошляете своими американизмами», — возмутились фанаты артистки.

Во время майских каникул Юлия Савичева успела посетить свой родной город Курган. В социальной сети она поделилась эмоциями от путешествия в детство.

instagram день победы савичева
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