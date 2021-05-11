Дешевые и надежные: названы лучшие авто за 50 тысяч рублей

Москва, 11 мая. Автоэксперт рассказал жителям Российской Федерации, как удачно выбрать транспортное средство стоимостью до пятидесяти тысяч рублей.

Даже при ограниченном бюджете есть способ приобрести неплохой автомобиль, уверен автор канала «Акселератор» на «Яндекс.Дзен». От 40 до 50 тысяч рублей можно потратить, к примеру, на ВАЗ-2106. При этом присмотреться стоит к авто, выпущенным либо в СССР, либо в начале 2000-х годов.

«Именно такие автомобили имеют более качественное изготовление, да и кузов более устойчивый к коррозийным процессам», — говорится в статье.

Более современной альтернативой эксперт называет отечественную «девятку», или 99-ю модель, имеющую ряд своих преимуществ. Россиянам с бюджетом до 50 тысяч рублей не советуют выбирать среди зарубежных авто и рекомендуют присматриваться к доступным вариантам от АвтоВАЗа.

Компания «АвтоВАЗ» сделала доступными скидки на модельный ряд Lada в мае 2021 года. Сниженную стоимость нового автомобиля позволит получить программа Trade-In.