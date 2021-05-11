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Гутерреш выступил за сохранение «нормандского формата» по Украине

Политика
Гутерреш выступил за сохранение «нормандского формата» по Украине
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 11 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сохранить «нормандский формат» и выполнять минские договоренности по Украине.

По словам политика, ООН всецело поддерживает полное выполнение Минских соглашений и дипломатические отношения в рамках «нормандского формата».

«Мы не претендуем на какую-либо главенствующую роль, мы лишь хотим быть полезными в том объеме, в котором участники «нормандского формата» сочтут роль ООН полезной», — рассказал Гутерреш российским журналистам.

Он отметил, что режим прекращения огня в Донбассе должен полностью соблюдаться.

Ранее Гутерреш порекомендовал сотрудникам ООН привиться российской вакциной «Спутник V» в тех странах, где она одобрена.

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