ФАН публикует видео с ранеными при стрельбе в Казани школьниками

Казань, 11 мая. В распоряжении ФАН оказались кадры с места происшествия в школе, где неизвестные устроили стрельбу. По последним данным, погибли девять человек. Еще 16 получили травмы.

На месте ЧП работают экстренные службы, полиция и медики. Пострадавших уже эвакуировали с места трагедии, их госпитализируют в три медицинских учреждения.

Группа вооруженных людей ворвалась в казанскую гимназию №175 и открыла огонь. Спустя некоторое время там прогремел взрыв. Одного из предполагаемых преступников уже задержали, им оказался подросток. Точный возраст стрелка пока не установлен.