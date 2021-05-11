В России за сутки выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 11 мая. Российские медики за прошлые сутки зарегистрировали 8115 новых случаев коронавируса. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших выявили в 82 субъектах страны. При этом у 14,2% из них не зафиксировано никаких клинических проявлений заболевания. Количество летальных исходов за прошедшие сутки составило 329. Еще 7009 пациентов смогли полностью выздороветь от инфекции.

Актуальные сведения о ситуации с распространением COVID-19 в России и мире публикуются на портале стопкоронавирус.рф.