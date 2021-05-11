Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 11:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:20
Происшествия
Стрелок в казанской школе сообщил о заложенной у себя дома бомбе
11:19
Политика
Политолог Шатилов назвал причину ухудшения отношений России и Евросоюза
11:19
Происшествия
Минобразования отменило вторую смену в школах Казани после стрельбы в гимназии
11:18
Происшествия
МВД сообщило о введении режима КТО в Казани
11:17
Шоу-бизнес
Звезда «Ледникового периода» Дмитрий Соловьев рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой
11:17
Армия
Sohu: новейшие российские торпеды станут огромной проблемой для США
11:15
Происшествия
Глава Татарстана сообщил о гибели семерых детей в казанской школе
11:13
Экономика
Фондовые индексы РФ продемонстрировали незначительное снижение в начале торгов
11:12
Политика
Опубликованные в Сети секретные данные обернулись проблемами для военной разведки Польши
11:11
Общество
Власти США одобрили применение вакцины Pfizer для подростков
11:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в казанской гимназии
11:10
Общество
В Минпросвещения назвали количество пострадавших в ходе стрельбы в Казани
11:09
Шоу-бизнес
Савичева в топе с надписью USA пообщалась с фанатами на тему Дня Победы
11:07
Политика
Трех подозреваемых в стрельбе в Казани везут в полицию
11:06
Экономика
Дешевые и надежные: названы лучшие авто за 50 тысяч рублей
11:06
Происшествия
Аппарат детского омбудсмена РФ окажет помощь пострадавшим в школе в Казани
11:04
Политика
Гутерреш выступил за сохранение «нормандского формата» по Украине
11:04
Происшествия
ФАН публикует видео с ранеными при стрельбе в Казани школьниками
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
11:02
Происшествия
Пропавший подросток из Обнинска найден мертвым
Все новости

В России за сутки выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом

Общество
В России за сутки выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 11 мая. Российские медики за прошлые сутки зарегистрировали 8115 новых случаев коронавируса. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших выявили в 82 субъектах страны. При этом у 14,2% из них не зафиксировано никаких клинических проявлений заболевания. Количество летальных исходов за прошедшие сутки составило 329. Еще 7009 пациентов смогли полностью выздороветь от инфекции.

Актуальные сведения о ситуации с распространением COVID-19 в России и мире публикуются на портале стопкоронавирус.рф.

пандемия коронавирус оперштаб
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 245091 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 178823 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 113321 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 58248 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 48941 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Все новости / Общество / В России за сутки выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
Рейтинг@Mail.ru