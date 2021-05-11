Пропавший подросток из Обнинска найден мертвым

Обнинск, 11 мая. Пропавший несколько дней назад школьник из Обнинска найден мертвым в городе Жуков.

Он ушел из дома 8 мая и не вернулся, сообщил на странице в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». О причинах гибели 17-летнего подростка пока нет никакой дополнительной информации.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливает региональное следственное управление СКР.

Мертвого мужчину нашли в дачном поселке под Петербургом, сообщал ФАН. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели 45-летнего гражданина.