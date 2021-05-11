Президент Татарстана заходит в здание школы, где произошла стрельба

Казань, 11 мая. Президент республики Татарстан Рустам Минниханов зашел в школу, где произошла стрельба, чтобы лично осмотреть место трагедии.

Школьников уже эвакуировали, силовики осмотрели все помещения. Глава республики проводит проверку.

Неизвестные открыли огонь в казанской гимназии №175. Спустя некоторое время там прогремел взрыв. В результате ЧП погибли девять человек — учительница и восемь детей. Еще 16 человек получили ранения, их доставили в медицинские учреждения. На месте работают сотрудники экстренных служб.