Учащихся казанской гимназии эвакуировали в ближайший детский сад

Казань, 11 мая. Спасатели эвакуировали детей из школы №175 в ближайший детский сад после того, как началась стрельба в здании, передает источник ФАН в экстренных службах.

Дети начали прибегать на территорию детсада №181 около 09:45 по московскому времени. К этому времени в здании собралось порядка 70 школьников, в основном это были ученики вторых, восьмых и девятых классов. Родители забирают школьников домой.

Подростка, устроившего стрельбу в школе Казани, уже задержали, сообщало Федеральное агентство новостей. Злоумышленником оказался 19-летний Ильназ Г. Личность второго стрелка, предположительно, взявшего в заложники детей, выясняется.