В Сети прокомментировали нежелание американцев выходить на работу после пандемии

Вашингтон, 11 мая. Пользователи Сети отреагировали на новость о продолжающемся росте безработицы в Соединенных Штатах Америки.

Показатели не приходят в норму даже на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране, о чем рассказал швейцарский телеканал SRF. Американские работодатели «отчаянно» ищут новых сотрудников: к примеру, в McDonald's платят только за участие в собеседовании.

У граждан США нет стимула работать: в стране открыты миллионы вакансий, однако людям хватает увеличенного пособия по безработице. При этом многое зависит не от низких зарплат, а от инфляции, уверен один из читателей «Ино TV».

«ФРС потерял счет напечатанным фантикам, поэтому доверия к ним у населения нет, отсюда и нежелание работать», — комментируют события в интернете.

Американцы не хотят выходить на работу, потому что пособие по безработице практически не отличается от уровня заработной платы, соглашаются читатели издания. Они также советуют Вашингтону решить проблему, воспользовавшись украинской рабочей силой.

«Украина тихо плачет в сторонке», — добавляет пользователь olga45.

«Такой же рост экономики, как видимо и в Украине, отрицательный?» — размышляет еще один читатель издания.

Также пользователи Сети уверены, что американцы «кинутся на работу», если в стране отменят пособия. При этом читатели сходятся во мнении, что работодатели из США виноваты сами, «выкинув на улицы» своих сотрудников в прошлом году.

В апреле текущего года уровень безработицы в Соединенных Штатах вырос вопреки прогнозам. Показатель достиг 6,1% с 6% в марте, сообщило местное министерство труда.