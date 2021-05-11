Аппарат детского омбудсмена РФ окажет помощь пострадавшим в школе в Казани

Москва, 11 мая. Омбудсмен по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что ведомство находится на связи с уполномоченными ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии, передает корреспондент ФАН.

«Стрельба в гимназии Казани, есть погибшие дети. На данный момент порядка десяти человек госпитализированы, среди которых большинство — дети. Идет эвакуация детей. Сейчас вся информация уточняется, — заявила Кузнецова. — Мы на связи с регионом, с уполномоченными ведомствами. Мы готовы оказать необходимую помощь. Горе, не передать словами…»

Напомним, 11 мая как минимум двое преступников открыли стрельбу в школе №175 города Казани. Медиа сообщают имя одного из них — это 19-летний Ильназ Галявиев. Спустя некоторое время он был обезврежен возле здания школы.

На данный момент известно об 11 погибших, число пострадавших превысило 30 человек.