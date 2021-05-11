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Скелет мужчины обнаружен в мордовском селе

Происшествия
Скелет мужчины обнаружен в мордовском селе
pxhere.com  / 

Саранск, 11 мая. Близ мордовского села Старое Шайгово найдены останки неизвестного мужчины. Личность погибшего устанавливают правоохранители.

Скелетированный труп обнаружен в 500 метрах от 84 дома по улице Больничной. Мужчина был одет в камуфляжную куртку, темный свитер и темно-синие спортивные трико с тремя полосками.

Приметы: куртка защитного цвета на резинке, свитер темного цвета, темно-синие спортивные трико с тремя полосками. Подходит ли он под описание одного из без вести пропавших, выяснит экспертиза. 

«Только в этом году в период с января по апрель в Мордовии без вести пропало 113 человек», — сообщили ФАН в региональном МВД.

Ранее ФАН писал о загадочном исчезновении жителя Нижегородской области. Служебный автомобиль найден у местного озера. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

происшествия мордовия
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