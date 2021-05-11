Скелет мужчины обнаружен в мордовском селе

Саранск, 11 мая. Близ мордовского села Старое Шайгово найдены останки неизвестного мужчины. Личность погибшего устанавливают правоохранители.

Скелетированный труп обнаружен в 500 метрах от 84 дома по улице Больничной. Мужчина был одет в камуфляжную куртку, темный свитер и темно-синие спортивные трико с тремя полосками.

Приметы: куртка защитного цвета на резинке, свитер темного цвета, темно-синие спортивные трико с тремя полосками. Подходит ли он под описание одного из без вести пропавших, выяснит экспертиза.

«Только в этом году в период с января по апрель в Мордовии без вести пропало 113 человек», — сообщили ФАН в региональном МВД.

Ранее ФАН писал о загадочном исчезновении жителя Нижегородской области. Служебный автомобиль найден у местного озера. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».