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Ольга Орлова ответила раскритиковавшим ее за фото в военной форме хейтерам

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Шоу-бизнес
Ольга Орлова ответила раскритиковавшим ее за фото в военной форме хейтерам
instagram.com  /  @olgaorlova1311

Москва, 11 мая. Певица Ольга Орлова ответила на критику пользователей, которые осудили ее за фотографии в военной гимнастерке в День Победы.

Орлова была в недоумении, когда увидела под публикацией в честь Дня Победы большое количество гневных комментариев пользователей. Как считают подписчики, надевать военную форму в такой праздник — это аморально. Певица с этой позицией не согласна. Более того, она указала фолловерам на право выбора и наличие собственного мнения.

«Вчера, почитав некоторые комментарии, я была, мягко говоря, в недоумении. Случилось настоящее судилище. Я хочу сказать, что для каждого из нас очень разное понятие того, что пристойно и аморально, а что нет! И я считаю, что сфотографироваться в гимнастерке — гораздо меньшее зло, чем тот яд и ненависть, с которой вы кинулись проклинать тех, кто на фото», — указала на неправоту комментаторов Орлова.

На тему переодевания в военную в форму в День Победы ранее высказалась мать рэпера Тимати Симона Юнусова. Она выступила категорически против, чтобы взрослые одевали своих детей как фронтовиков.

день победы орлова военная форма
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