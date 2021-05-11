Ольга Орлова ответила раскритиковавшим ее за фото в военной форме хейтерам

Москва, 11 мая. Певица Ольга Орлова ответила на критику пользователей, которые осудили ее за фотографии в военной гимнастерке в День Победы.

Орлова была в недоумении, когда увидела под публикацией в честь Дня Победы большое количество гневных комментариев пользователей. Как считают подписчики, надевать военную форму в такой праздник — это аморально. Певица с этой позицией не согласна. Более того, она указала фолловерам на право выбора и наличие собственного мнения.

«Вчера, почитав некоторые комментарии, я была, мягко говоря, в недоумении. Случилось настоящее судилище. Я хочу сказать, что для каждого из нас очень разное понятие того, что пристойно и аморально, а что нет! И я считаю, что сфотографироваться в гимнастерке — гораздо меньшее зло, чем тот яд и ненависть, с которой вы кинулись проклинать тех, кто на фото», — указала на неправоту комментаторов Орлова.

На тему переодевания в военную в форму в День Победы ранее высказалась мать рэпера Тимати Симона Юнусова. Она выступила категорически против, чтобы взрослые одевали своих детей как фронтовиков.