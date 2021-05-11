Топ-10 ретейлеров России пополнился новой компанией

Иркутск, 11 мая. Торговый гигант из Сибири попал в перечень крупнейших российских ретейлеров.

Основные торговые игроки на территории Сибири и Дальнего Востока скоординировали свои усилия и приняли решение об объединении в альянс. Компания получила название «Восточный союз». Об этом пишет РБК.

Генеральным директором новой компании стала Ольга Наумова, которая ранее возглавляла «Магнит». Примечательно, что «Восточный союз» сразу же попал в топ-10 главных российских ретейлеров.

Объединение включило в себя ГК «Красный Яр», «Самбери», ГК «Слата». Наумова отмечает, что холдинг преследует одну общую для всех входящих в него компаний цель: получение «долгосрочного экономического эффекта для участников за счет комплексного решения общих задач».

Согласно исследованию компании Deloitte, российские торговые компании опустились вниз в рейтинге стремительно развивающихся мировых ретейлеров.