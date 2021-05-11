Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 11:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Происшествия
МВД сообщило о введении режима КТО в Казани
11:17
Шоу-бизнес
Звезда «Ледникового периода» Дмитрий Соловьев рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой
11:17
Армия
Sohu: новейшие российские торпеды станут огромной проблемой для США
11:15
Происшествия
Глава Татарстана сообщил о гибели семерых детей в казанской школе
11:13
Экономика
Фондовые индексы РФ продемонстрировали незначительное снижение в начале торгов
11:12
Политика
Опубликованные в Сети секретные данные обернулись проблемами для военной разведки Польши
11:11
Общество
Власти США одобрили применение вакцины Pfizer для подростков
11:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в казанской гимназии
11:10
Общество
В Минпросвещения назвали количество пострадавших в ходе стрельбы в Казани
11:09
Шоу-бизнес
Савичева в топе с надписью USA пообщалась с фанатами на тему Дня Победы
11:07
Политика
Трех подозреваемых в стрельбе в Казани везут в полицию
11:06
Экономика
Дешевые и надежные: названы лучшие авто за 50 тысяч рублей
11:06
Происшествия
Аппарат детского омбудсмена РФ окажет помощь пострадавшим в школе в Казани
11:04
Политика
Гутерреш выступил за сохранение «нормандского формата» по Украине
11:04
Происшествия
ФАН публикует видео с ранеными при стрельбе в Казани школьниками
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
11:02
Происшествия
Пропавший подросток из Обнинска найден мертвым
11:01
Происшествия
Президент Татарстана заходит в здание школы, где произошла стрельба
11:00
Происшествия
Учащихся казанской гимназии эвакуировали в ближайший детский сад
11:00
Экономика
В Сети прокомментировали нежелание американцев выходить на работу после пандемии
Все новости

Страны НАТО обсудят тему отношений с Россией на виртуальном заседании 14-17 мая

  /   Обновлено: 11 мая 2021 11:06
Политика
Страны НАТО обсудят тему отношений с Россией на виртуальном заседании 14-17 мая
Global Look Press  /  Thierry Monasse / dpa

Берлин, 11 мая. Взаимоотношения с Российской Федерацией станут одной из тем для обсуждения на виртуальном заседании Парламентской ассамблеи стран-участниц НАТО, сообщила пресс-служба бундестага.

Отмечается, что совещание состоится в период с 14 по 17 мая. Также страны Североатлантического альянса обсудят отношения с Китаем, обстановку в Белоруссии и ситуацию в Средиземноморье. Заседание пройдет в онлайн в формате из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) канцлер Германии отказалась отвечать на хамский вопрос депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о президенте России Владимире Путине.

нато парламентская ассамблея виртуальный саммит
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 245091 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 178823 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 113321 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 58248 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 48941 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Все новости / Политика / Страны НАТО обсудят тему отношений с Россией на виртуальном заседании 14-17 мая
Рейтинг@Mail.ru