Страны НАТО обсудят тему отношений с Россией на виртуальном заседании 14-17 мая

Берлин, 11 мая. Взаимоотношения с Российской Федерацией станут одной из тем для обсуждения на виртуальном заседании Парламентской ассамблеи стран-участниц НАТО, сообщила пресс-служба бундестага.

Отмечается, что совещание состоится в период с 14 по 17 мая. Также страны Североатлантического альянса обсудят отношения с Китаем, обстановку в Белоруссии и ситуацию в Средиземноморье. Заседание пройдет в онлайн в формате из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) канцлер Германии отказалась отвечать на хамский вопрос депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о президенте России Владимире Путине.