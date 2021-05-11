Гутерреш призвал коллег по ООН привиться вакциной «Спутник V»

Нью-Йорк, 11 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш порекомендовал сотрудникам организации привиться российской вакциной «Спутник V» в тех странах, где она одобрена.

Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью для российских информационных агентств.

«Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию «Спутником», прививаться этой вакциной», — сказал он.

Ранее стало известно, что Гутерреш выразил надежду на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи. Он также добавил, что найдет другую возможность, если мероприятие будет проходить в онлайн-формате, сообщило Федеральное агентство новостей.