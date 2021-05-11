Медики госпитализировали из казанской школы 12 детей и одного взрослого

Казань, 11 мая. Экстренная медицинская помощь потребовалась 13 пострадавшим при стрельбе в школе №175.

Медики, прибывшие на место инцидента, приняли решение о госпитализации 13 человек. Среди тех кто был отправлен в больницу — 12 школьников и один взрослый, сообщили в территориальном центре медицины катастроф области.

На данный момент территория школы, где произошла стрельба, оцеплена правоохранителями. Ранее они уже задержали одного из злоумышленников. Им оказался 19-летний молодой человек. Еще один стрелок, по предварительным данным, все еще может находиться в здании школы.