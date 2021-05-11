Парализованный трубопровод в США оказался «жизненно важным» для топливной отрасли

Вашингтон, 11 мая. Крупный американский трубопровод протяженностью от штата Техас до Нью-Джерси, остановивший работу на несколько дней после кибератаки, оказался «жизненно важным» для США.

Топливопровод Colonial Pipeline 7 мая 2021 года подвергся хакерской атаке. Целью злоумышленников были недостаточно защищенные корпоративные данные компании Colonial Pipeline, пишет The New York Times.

Данный трубопровод является «жизненно важным», утверждает автор статьи. С его помощью перевозится около половины моторного и авиационного топлива, потребляемого на северо-востоке и юге страны. Отмечается, что происшествие подчеркивает уязвимость американской энергетической системы. Роль Техаса в удовлетворении внутреннего спроса на нефть и газ растет, и в результате северо-восточная часть США начинает полагаться на стареющую трубопроводную систему для доставки топлива, отказываясь от переработки импортных поставок.

Colonial Pipeline Company остановила поставки топлива в качестве меры предосторожности, указывается в материале. Таким образом в США хотят предотвратить новые возможные атаки злоумышленников. Однако компания-оператор заявляет, что работа должна восстановиться к концу недели.

Действия хакеров могут сказаться и на стоимости американского топлива. Из-за кибератаки на Colonial Pipeline цены способны достичь семилетнего максимума в начале летнего сезона.