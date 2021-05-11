СМИ: напавший на школу в Казани стрелок может удерживать заложников

Казань, 11 мая. Один из стрелков, ворвавшихся в казанскую школу, может удерживать несколько заложников, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Второго нападавшего уже задержали. Оперативники установили личность вооруженного подростка. Им оказался девятнадцатилетний Ильназ Г.

Как сообщается, юноша закончил гимназию №175 четыре года назад. В результате стрельбы в школе погибли девять человек, более десяти школьников госпитализированы. Сейчас к учебному заведению стянуты все экстренные службы. Местные СМИ сообщают о росте числа пострадавших.

Ранее в школу выехал глава Татарстана Рустам Минниханов. По предварительной информации, руководитель региона учился в этой гимназии.