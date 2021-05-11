Власти Казани ограничили вход в школы после стрельбы

Казань, 11 мая. Вход в школы Казани после стрельбы в одном из учебных учреждений ограничен.

Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщили в пресс-службе администрации Казани. Руководству школ города дано распоряжение ограничить входы в образовательные учреждения для обеспечения безопасности.

Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, сейчас подтверждена информация о девяти погибших, среди них один учитель. Еще 16 человек пострадали после стрельбы в школе, в их числе дети и взрослые. Их госпитализировали в три городские больницы.

Ранее оперативники установили личность вооруженного юноши, который открыл огонь по школе. В здании находится еще один преступник.