Франция оказалась на пороге военного переворота

Во второй половине апреля в интернет были выложены два открытых письма, составленных и подписанных отставными и действующими военными. Одно из заявлений кажется на первый взгляд криком отчаяния. В нем генералы и офицеры говорят о том, что Пятая республика скатывается к гражданской войне на почве проблем с необдуманной миграционной политикой, большим наплывом радикально настроенных мусульман и антирасистскими взглядами левых партий. В этом же обращении содержится требование к политикам «найти в себе силы изменить ситуацию».

Второе письмо, опубликованное спустя неделю после первого, звучит намного более угрожающе. Оно стало ответом на призыв к объединению вокруг политиков, которые готовы действовать. В нем другая группа офицеров заявляет, что политического выхода из сложившейся ситуации нет, так как все руководство государства работает исключительно в интересах финансовых элит и различных лоббистских групп, а принимать решения должны скорее обычные граждане, и именно их стоит поддерживать.

Редакция Телеграмм-канала «Пятая республика» анализирует письма, разбирается в реакции официальных лиц и граждан государства, а также в возможных последствиях таких призывов.

Корень зла

Одной из основных проблем современной Франции стал наплыв мигрантов. Их количество уже сейчас исчисляется миллионами, они оседают во всех крупных городах Пятой республики. Образуя собственные анклавы, беженцы устанавливают там свои законы и превращают их в так называемые no-go zones — территории на которых не приветствуют чужих. Под определение попадают в первую очередь сами же французы. Даже полицейские не чувствуют себя в безопасности в этих районах, а случаи нападения на представителей силовых структур и обычных граждан — обыденность.

В данной связи в стране растет напряжение, а марши против миграционной политики Елисейского дворца становятся все более ожесточенными и частыми. Во время протестов нередко происходят столкновения выступающих не только с правоохранителями, но и с самими мигрантами.

Ситуация настолько деградировала, что даже бывшие и действующие военные не смогли остаться в стороне и поделились с обществом своим видением проблемы и путями ее решения. Несмотря на то, что в соответствии с французским законодательством, силовики должны сохранять нейтралитет и верность Республике, а открытые письма, опубликованные в интернете, выглядят как призыв к перевороту.

Письма с фронта

Автором первого обращения стал бывший капитан сухопутных войск и жандармерии Жан-Пьер Фабр-Бернадак. Сам текст он характеризует как призыв к руководству государства, которому требуется «найти в себе мужество, необходимое для искоренения этих опасностей». А в ответ он обещает:

«Мы готовы поддерживать политику, которая будет учитывать защиту нации».

Федеральное агентство новостей /

Под опасностями он понимает в первую очередь различного рода дискриминацию, которая приводит к появлению ненависти между разными сообществами на территории Франции. Такое неравенство подпитывает радикально настроенных мусульман к обособлению, образованию анклавов, где не действуют законы Республики, столь важные для каждого француза. И наконец, он подчеркивает, что марши протеста, изначально мирные, превращаются в места боевых столкновений из-за дискриминации и ненависти, порожденной современными властями.

Последним пунктом Фабр-Бернадак просит политиков, у которых хватит мужества, сделать все необходимое, чтобы искоренить имеющиеся проблемы. И главный путь решения он видит в «безупречном применении существующих законов».

Ответ на письмо появился достаточно быстро. Спустя всего три дня после публикации министр обороны Франции Флоранс Парли назвала обращение «позорным» и заявила, что военнослужащих, состоящих на действительной службе и подписавших его, необходимо найти и уволить из рядов Вооруженных сил. Представители левых и крайне левых партий отметили, что составителей письма необходимо отправить под суд за подстрекательство к мятежу, а вот Марин Ле Пен и правые партии, наоборот, поддержали авторов и призвали граждан Пятой республики бороться за Францию.

Спустя неделю после публикации обращения Жан-Пьера Фабр-Бернадака другая группа отставных военных, возглавляемых контр-адмиралом Клодом Гошераном, выступила с ответом.

Федеральное агентство новостей /

Второе открытое письмо имеет уже более агрессивную направленность. Если первое говорило о проблемах и призывало политиков к действию, то второе, не оспаривая наличие трудностей, заявляет, что власти не могут решить то, что сами же и создали:

«Разве не иллюзорно просить тех, кто вводит яд, вероятно, сознательно и, вероятно, со всей искренностью, любезно поменять шприц, чтобы применить противоядие?».

В том же манифесте предлагается более радикальное решение, а именно поддержка «желтых жилетов». Их упоминали еще в первом письме как движущую силу гражданских протестов, против которых борются чрезмерно, не давая возможности спокойно высказывать свою позицию:

«Что, если бы это был способ, наконец, нанести удар по корню зла…?»

Последний призыв

И вот 9 мая опубликовано новое открытое письмо. Это обращение молодых солдат и офицеров, которые только начинают карьерный путь. И выступают они в поддержку своих умудренных опытом «старших».

В последнем манифесте молодые военные воздают должное предшественникам и упрекают власть в бездействии. Они проводят параллели с Первой и Второй мировыми войнами, когда военнослужащие «сражались за каждый квадратный метр», а теперь целые кварталы и районы отдаются на откуп радикальным исламистам, с которыми Вооруженные силы Пятой республики борются в разных уголках мира: в Афганистане, Мали и ЦАР, но не дома. Ведь внутри страны они могут «лишь поддерживать порядок».

И снова — это воззвание к властям, призыв к действию, который меньше чем за сутки набрал более 150 тысяч подписей. Сколько среди них принадлежит военнослужащим, остается неизвестным, ведь для того чтобы избежать преследования, они сохраняют анонимность. Однако это очень мощный сигнал для правительства и населения государства, что в армии существует запрос на перемены в стране и обществе.

Федеральное агентство новостей /

Общественный резонанс

Первое же письмо отставных военных вызвало серьезную полемику. Офицерам, пусть и бывшим, хватило смелости огласить то, что так беспокоит массы, что подтверждают последние опросы общественного мнения.

29 апреля компания Harris Interactive проанкетировала граждан Пятой республики. К моменту проведения исследования были опубликованы первое и второе письма. Людей спрашивали об их отношении к манифестам. Данные оказались весьма показательными: так, 84% респондентов считают, что в стране вырос уровень насилия; наличие дискриминации подтверждают 73%; 58% выступили с поддержкой заявлений отставных генералов и офицеров.

Но главным стал факт того, что почти каждый второй француз уверен — армии необходимо вмешаться, даже не получив соответствующий приказ.

Федеральное агентство новостей /

Современное французское общество находится на пороге. В нем созрел запрос на перемены. Все больше и больше жителей Пятой республики считают, что представителям власти надо предпринимать конкретные действия для урегулирования сложившейся ситуации. На этом фоне такие политики, как Марин Ле Пен, набирают голоса, что в преддверии президентских выборов, которые намечены на следующий год, может стать решающим фактором в смене политической элиты и курса страны.

Данный вариант развития событий возможен, если до запланированной даты голосования не произойдет переворот, а сейчас до этого остался всего один шаг.