После стрельбы в Казани в России выступили за ужесточение правил владения оружием

Необходимо не только ужесточить законодательство в плане правил владения оружием, но и наказывать тех, кто выдает фиктивные справки для его приобретения. Об этом в интервью ФАН заявил член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

В Казани произошла страшная трагедия. Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в казанской школе №175 слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. В Казани был введен режим контртеррористической операции (КТО).

По предварительным данным, в здание учебного заведения ворвался вооруженный огнестрельным оружием мужчина. Он сразу же открыл стрельбу по ученикам школы. Силовикам удалось задержать нападавшего в ходе проведенной спецоперации.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Срочно прибывший на место происшествия президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о том, что в результате нападения на школу в Казани погибло семь детей и одна учительница. Среди пострадавших —12 детей и четверо взрослых, добавил он.

«Мы потеряли семь детей — учеников восьмого класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на третьем этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале», — сказал он.

Рустам Минниханов сообщил, что у одного из устроивших стрельбу было официально зарегистрированное оружие. Других пособников пока не определили, идут следственные действия, все силы развернуты, отметил президент Татарстана.

«Террорист арестован, ему 19 лет, официально на него зарегистрировано оружие», — заявил глава региона.

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В свою очередь, член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в школе №175 в Казани. Кроме того, он выступил за ужесточение правил владения оружием.

«Безусловно, я выступаю за ужесточение законодательства в сфере оружия. Нужно привлекать к ответственности еще и тех, кто выдает фиктивные справки для приобретения оружия, ведь они таким образом способствуют преступлениям. Стрельба в Казани и любой другой подобный случай — дестабилизационный удар внутри страны. Очень важно ответственно подходить к выдаче оружия. Я надеюсь, что трагедия, которая произошла сегодня в Казани, станет последней каплей, и наша законодательная власть наконец-то ужесточит законодательство», — резюмировал он.

Корреспондентам Федерального агентства новостей стали известны личности детей, пострадавших при стрельбе в школе №175. Большинство учеников, получивших ранения, привозят в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ».