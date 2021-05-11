После ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской области возбуждено уголовное дело

Нижний Новгород, 11 мая. Четыре человека погибли после дорожно-транспортного происшествия близ села Ясное Сеченовского района. Тела троих мужчин и одной девушки найдены в понедельник у недостроенной дороги рядом с автомобилем. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

По версии следователей, 30-летний водитель «Range Rover» не смог справиться с управлением и съехал в трассы. Дорожное полотно на стадии строительства, поэтому движение по нему пока запрещено.

«В ходе следственных действий установлено, что ДТП произошло в период с 23 часов 08 мая до 07:40 10 мая.», — сообщили в региональном управлении МВД.

Накануне к правоохранителям обратилась мать водителя. Женщина была обеспокоена тем, что ее сын уехал с друзьями и перестал выходить на связь.

Ранее ФАН писал о ДТП в Мордовии. Водитель после опрокидывания автомобиля бросил вылетевшую через окно пассажирку.