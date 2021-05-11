Президент Татарстана Минниханов выехал к школе, где произошла стрельба

Казань, 11 мая. Глава Татарстана Рустам Минниханов в скором времени прибудет на место стрельбы, которая произошла в общеобразовательном учреждении №175.

Руководитель региона, по предварительной информации, учился в казанской школе, где произошла стрельба. На данный момент он уже едет к учреждению, оцепленному правоохранителями.

Стрельба в казанской школе унесла жизни нескольких человек. Двое неизвестных ворвались в здание общеобразовательного учреждения и открыли огонь по ученикам и педагогам, пишет URA.RU. Одного из злоумышленников удалось задержать, другой стрелок продолжает находиться в здании школы, сейчас его ищут полицейские.