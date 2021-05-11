Полиция установила личность напавшего на казанскую школу стрелка

Казань, 11 мая. Оперативники установили личность вооруженного юноши, который открыл огонь по гимназии на улице Файзи. В результате происшествия погибли семь человек.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, стрелком оказался Ильназ Г., ему 19 лет. Личность еще одного злоумышленника пока не установлена.

При ЧП в учреждении погибли один учитель и шесть школьников. Двое неизвестных ворвались в здание и открыли огонь. Также в экстренных службах сообщали, что после стрельбы были слышны взрывы. Полицейские оцепили место преступления. К школе съехались сотрудники МЧС, полиция, медики. Также приехали глава минздрава республики Марат Садыков и президент Татарстана Рустам Минниханов.